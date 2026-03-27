旧香川県立体育館 香川県教育委員会の淀谷圭三郎教育長は27日の定例記者会見で、旧県立体育館の解体工事の着手が年度をまたぎ、2026年4月以降になることを明らかにしました。 旧香川県立体育館の解体工事について、県と県教委は当初、2025年3月中に仮設と外構の解体に着手する予定で準備を進めていました。 しかし、20日に行われた近隣住民対象の説明会で、新たに確認された有害物質アスベストへの対応や地盤沈下などに