東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。27日は朝から晴れて、すっきりとした青空が広がりました。日差しもたっぷりと届いて気温はぐんぐん上がり、最高気温はほとんどの地点で20℃を超えました。これからの天気です。28日も朝から広く晴れて、天気の崩れはなさそうです。朝の最低気温は8℃前後の予想で、平年よりやや高くなりそうです。最高気温は22℃前後の予想で、4月下旬並みの暖