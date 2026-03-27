ＥＣＢの２月調査の消費者インフレ期待１年ＣＰＩ予想は２．５％（前回２．６％、予想２．８％） 欧州中央銀行（ＥＣＢ）の２月調査の消費者インフレ期待 １年ＣＰＩ予想は２．５％（前回２．６％、予想２．８％） ３年ＣＰＩ予想は２．５％（前回２．６％、予想２．７％）