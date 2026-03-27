ロンドン序盤は、ドル買い優勢原油高を横目に＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル買いが優勢。NY原油先物が93ドル台から足元では96ドル台後半まで上昇しており、有事リスクの長期化が警戒されている状況。為替市場では有事のドル買い圧力がみられている。ユーロドルは東京午後の1.1546付近を高値に、足元では1.1515付近に安値を広げている。ポンドドルも同様に1.3347付近を高値に1.3304付近まで安値を更新している。