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東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 24951.88（+95.45+0.38%） 中国上海総合指数 3913.72（+24.64+0.63%） 台湾加権指数 33112.59（-225.03-0.68%） 韓国総合株価指数 5438.87（-21.59-0.40%） 豪ＡＳＸ２００指数 8516.28（-9.44-0.11%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 73996.06（-1277.39-1.70%） ２７日のアジア株は、まちまち。上海株や香港株は反発。１～２月の中国工業利