ユーロ圏１０年債利回り格差仏７５、伊９８ｂｐ前日から拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%） ドイツ3.122 フランス3.871（+75） イタリア4.098（+98） スペイン3.669（+55） オランダ3.265（+14） ギリシャ4.051（+93） ポルトガル3.616（+49） ベルギー3.768（+65） オーストリア3.482（+36） アイルランド3