山形県米沢市中心部で27日夕方、住宅など3棟が焼ける火事がありました。火元の家に住む高齢女性1人と連絡が取れておらず、警察と消防が行方を捜しています。27日午後5時50分ごろ、米沢市城南2丁目で、住宅から火が出ているなどと近隣住民から多くの119番通報がありました。消防によりますと住宅2棟と空き家1棟が焼けていて火は午後7時16分に鎮圧状態となりましたが、引き続き消火活動が続いています。また、火元の家に住む高齢女性