２４日、黒竜江省富錦市で撮影した「天の川のアーチ」。（ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）【新華社ハルビン3月27日】夜空に現れる「天の川のアーチ」が観賞のベストシーズンを迎えた。天の川は毎年3〜7月にかけて、東の地平線からゆっくりと昇り、乳白色の光の帯となって空を横切る。まるで巨大なアーチ橋が架かったような壮観な光景が広がる。２４日、黒竜江省富錦市で撮影した「天の川のアーチ」。（パノラマ写真、ハルビン＝