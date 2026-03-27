さくらの開花が各地で進んでいます。きょう27日（金）は松江、神戸、長崎、鹿児島で開花が発表されました。今年度最後となる土日は全国的に晴れて、行楽日和・お花見日和となりそうです。ただ、関東北部・西部を中心に急な雨や雷雨には注意が必要です。最高気温は関東から西で20℃以上の所が多く、春本番の暖かさでしょう。【CGで見る】28日(土)〜4月3日(金)全国の週間天気予報あす28日（土）の全国天気東北〜九州の広い範囲で日差