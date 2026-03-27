◇パ・リーグロッテ―西武（2026年3月27日ZOZOマリンスタジアム）ロッテの開幕戦が株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOLpresents2026OPENINGGAME」として開催され、ロッテ「キシリトールガム」「キシリトールオーラテクトガム」のCMキャラクターを務める俳優の森永悠希（29）が始球式を行った。ロッテの始球式に登場した名前、さらには開幕投手の出身大学とお菓子ずくめとなった。ロッテ開幕投手の毛利海大は