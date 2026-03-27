新年度予算案をめぐり、チームみらいの安野党首は27日、修正がなければ反対する方針を明らかにしました。チームみらい安野貴博 党首「衆院と状況が変わらない場合には、基本的には反対することになります。変える理由がございません」チームみらいの安野党首はこのように述べ、修正がなければ新年度予算案に反対する方針を明らかにしました。新年度予算案をめぐってチームみらいは、高額療養費制度の自己負担額の引き上げが