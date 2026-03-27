◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年3月27日みずほペイペイD）日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が開幕戦でいきなり先制2ランを放った。「2番・一塁」で先発。1番の水谷が三失で塁に出た後の初回無死一塁、2球で追い込まれながらも上沢の3球目のフォークを右翼ホームランテラスに放り込んだ。パ・リーグでは26年第1号となる先制2ランだった。さらに2死から万波も左越えソロ。昨季王者に強烈な先制パンチを浴び