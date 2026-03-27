アメリカのトランプ大統領はイランの発電所などへの攻撃を4月6日まで再び延期すると表明しました。一方でアメリカは“最終攻撃”を準備しているとも報じられています。アメリカトランプ大統領「イランは7日間を求めてきたが、10日間与えた。彼らはとても感謝していた」トランプ大統領が表明したイランの発電所などに対する攻撃の猶予期間の延長。アメリカ東部時間で4月6日午後8時、日本時間では4月7日午前9時までの延期となりま