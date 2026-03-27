TRFのリーダーでDJのDJ KOO（64）が27日、自身のインスタグラムを更新。Kis-My-Ft2の玉森裕太（36）の誕生日をお祝いしたことを明かし、オフ感あふれる2ショットを公開した。【写真】「楽しそうな2人にほっこり」DJ KOO＆玉森裕太の“オフ感あふれる”サシ飯2ショットKOOは「玉ちゃんとサシメシ！お誕生日お祝い焼肉!!」とつづり、玉森との写真をアップ。「玉ちゃんの表情か良すぎて！大放出w」と、“玉ちゃん ハピバ DO DANCE