お総菜市場が拡大する中、出来立て需要を取り込みます。セブンーイレブンは3月27日、4月から始める新サービスを発表しました。まず、専用アプリでコロッケや春巻きなどの中から商品を選んで注文すると、店舗では早速調理が行われます。揚げ物のほか、パンやおでんなども対象です。子育て世代などを中心に、「タイパ」を重視するニーズや、行楽需要も取り込みたい考えです。セブン−イレブン・ジャパン オペレーション本部長 竹井浩