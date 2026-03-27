東京・池袋の「ポケモンセンター」で女性店員が元交際相手の男に刺され、死亡した事件。男は過去にストーカー規制法違反の疑いで逮捕され、カウンセリングを受けるよう警視庁に促されていたものの、拒否していたことが分かりました。「警察！警察！警察！」フロアに響く叫び声。店舗からは多くの人が走って出てきます。「スタッフも離れて！」きのう午後7時20分ごろ、東京・池袋にあるサンシャインシティの「ポケモンセンター」で