海上保安庁はきょう、新たに無人航空機「シーガーディアン」を2機導入しました。今後、5機態勢で日本周辺の海域の警戒に当たります。「シーガーディアン」は24時間以上飛行が可能な無人航空機で、海上保安庁はこれまで北九州空港を拠点に3機態勢で運用を行っていました。こうした中、海上保安庁は上空からの監視能力を強化するため、きょう、「シーガーディアン」を新たに2機導入し、今後、5機態勢で日本周辺海域の警戒や人命の救