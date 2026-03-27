◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)巨人の開幕投手を任された竹丸和幸投手が初回無失点の立ち上がりを見せました。岸田行倫選手とバッテリーを組んだ竹丸投手は初回、阪神の1番・近本光司選手に初球、ストレートを投げるとセンターフライに打ち取ります。2番・中野拓夢選手には4球連続でストレートで攻めサードゴロとすると、3番・森下翔太選手にはストレートをレフトへ返され、初安打を許しました。それでも4番・