香川県の教職員が、相次ぐ不祥事です。昨年11月、小学校の男性教諭が酒酔い運転で事故を起こしたとして懲戒免職となるなど、あわせて4人が処分されました。 【写真を見る】香川県の教職員4人を不祥事で懲戒処分酒気帯び運転で事故など「誠に遺憾」と教育長 「深くお詫び申し上げます」 きょう（27日）付で懲戒免職処分を受けたのは、東かがわ市の小学校に勤務する47歳の男性教諭です。この教諭は昨年11月、小学生の陸上競技