イングランドに乗り込んで2年目、成長の跡を示すべき絶好のチャンスが巡ってきた。日本代表MF田中碧(リーズ)はスコットランド、イングランドとの英国2連戦に「イギリスでやっているので両チーム楽しみだし、(代表)チームとして勝つというところでも楽しみ」と目を輝かせた。目指すのはチームとして日本の強さを見せつけることと、事実上最後のサバイバルとなっているW杯選考レースに向けた個人のアピールだ。「イングランドで