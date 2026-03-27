[3.27 国際親善試合 U-21日本 0-2 U-21アメリカ 天安]U-21日本代表は27日、韓国・天安のコリアフットボールパークで行われた国際親善試合でU-21アメリカ代表と対戦し、0-2で敗れた。中1日の29日にはU-23韓国代表と対戦する。日本は4-3-3の布陣を敷く。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF佐藤海宏、DF永野修都、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF梅木怜。アンカーはMF小倉幸成、インサイドハーフは左がMF名和田我空、右がMF石渡ネルソン