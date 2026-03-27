RAYEが、2ndアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』をリリースした。 （関連：『閃光のハサウェイ』×Guns N' Rosesは必然の組み合わせ？Oasisら相次ぐ洋楽レジェンド主題歌がもたらすもの） 本作は、RAYEにとってかつてなかったほど大胆不敵かつ情感豊かな姿をあらわにした作品に。野心的で極めてパーソナルな作品であり、失恋や自信喪失などの内面的葛藤を、回復と再生を描いたシネマティックな物語へ昇