3月27日、ドジャースタジアムでロサンゼルス・ドジャース対アリゾナ・ダイヤモンドバックスの一戦が行われた。試合はドジャースが中盤以降に打線を爆発させ、8対2で逆転勝利を収めた。先発の山本由伸が6回2失点と試合を作り勝利投手となり、大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場して3度の出塁を記録した。データをもとに、両選手の活躍と試合詳細をまとめる。 【画像】開幕投手・山本由伸“カッコよ