【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月3日～5日に開催される、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下『CENTRAL』）に、巨大な“3Dちゃんみな”が登場することがわかった。 ■「NURO」が『CENTRAL』で、ちゃんみなとコラボ ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供するネットワークサービスブランド「NURO」（ニューロ）が『CE