日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 17631( 15247) 9月限 1( 1) TOPIX先物 6月限 35578( 34366) 日経225ミニ 4月限 13123(8123) 5月限 100( 10