大阪6月限 日経225先物52880-340（-0.63％） TOPIX先物3600.0-16.5（-0.45％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比340円安の5万2880円で取引を終了。寄り付きは5万2520円と、シカゴ日経平均先物（5万2145円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。現物の寄り付き時に5万2890円まで下落幅を縮めた後は、前場中盤にかけて下へのバイアスが強まり、5万2230円まで下げる場面も