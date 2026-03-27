●来週にかけて天気崩れても気温高めの日々●来週半ばごろから各地でサクラが満開に向かうものの、日ざし控えめの空模様続く●青空とサクラをセットで楽しめるのは、この週末がベスト＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう27日(金)も県内は高気圧に覆われたことで、穏やかな空模様となりました。最高気温は各地20度を越え、山口市内や岩国市玖珂など、ところどころで今年一番の暖かさとなりました。 この暖かさで、県内のサクラも急ピ