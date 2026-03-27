指宿市の水迫畜産がホルスタインなどの牛肉を黒毛和牛として販売していた問題について、27日の県議会最終本会議で塩田知事は「消費者の信頼を揺るがしかねない」と述べ、遺憾の意を示しました。（塩田知事）「食の安心・安全や鹿児島県産和牛に対する消費者の信頼を揺るがしかねないものである」この問題は、指宿市の水迫畜産が「交雑種」または「ホルスタイン」の牛肉を「黒毛和牛」と表示したり、「原産地」や「個体識別番号