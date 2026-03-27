3月8日周南市で会社の同僚の男性を包丁で刺したとして、殺人未遂の疑いで逮捕・送検されていたベトナム国籍の24歳の男を山口地検は27日付けで、傷害罪に切り替え起訴しました。起訴されたのは周南市に住むベトナム国籍の土木作業員24歳の男です。起訴状によりますと、男は３月8日、自宅で同居人のベトナム国籍の34歳の男性の腰を包丁で1回突き刺し全治1カ月のけがを負わせたとしています。警察によりますと、同居人は土木会社の同