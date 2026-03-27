待ちに待った春の便りです。鹿児島地方気象台は27日午後、サクラの開花を発表しました。平年より1日、去年より3日遅い開花です。27日午後。（山下香織キャスター）「鹿児島地方気象台です。今職員の方がソメイヨシノの標本木を見に来ました。咲いている花の数を数えています。開花発表となるでしょうか」5、6輪以上の開花が確認されれば「開花発表」となりますが。（鹿児島地方気象台地福淳一調査官）「6輪以上咲い