◇第98回選抜高等学校野球大会(27日、甲子園球場)春の選抜高校野球の大会9日目。準々決勝の4試合が行われ、大会ベスト4がそろいました。第1試合は中京大中京(愛知)が八戸学院光星(青森)に2−1の接戦で勝利。1−1の5回に神達大武選手(2年)の犠牲フライで勝ち越すと、先発の安藤歩叶投手(3年)が7回1失点(自責0)、8回からは太田匠哉投手(3年)が無失点に抑えました。中京大中京にとっては甲子園で140勝目(春61勝、夏79勝)となりました