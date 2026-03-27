日本ハムの新庄剛志監督（54）が27日、開幕ローテーションを変更した。この日にNPBから開幕2戦目となる28日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）の予告先発が発表され、高卒5年目右腕・達孝太投手（22）が務めることになった。当初、達は昨年11月のファン感謝祭で新庄監督から3戦目に指名され、2戦目はWBCに出場した北山亘基投手（26）が務める予定だった。この日に22歳の誕生日を迎えた達は「どこでも投げられるようにし