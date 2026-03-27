大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが26日に自身のアメブロを更新。コロナ禍での子育てを振り返り、現在の心境をつづった。【映像】華原朋美、保育園を卒園した6歳長男の姿に反響この日、倉実さんは次女の小学校入学当時を振り返り「写真を見返していたら、懐かしくて手が止まってしまいました」と報告し、当時の写真を複数枚公開。「当時はコロナ禍の真っ只中 画面越しのオンライン授業」と説明した。