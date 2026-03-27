元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（57）の長男で、タレントのMatt（31）が27日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。Mattは「ヤバい本当に実現したエリカ姉様とディナーする日が来るなんて」とハートの絵文字を添えながら報告。顔をぴったりと寄せる2ショットを披露した。「女優としての在り方や、ご自身の生き方について。まるで、まだ世に出ていない作品をひとり占めして観ているような時