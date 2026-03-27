お笑いタレントの山田花子（51）が26日、ブログを更新。「落ち着く味」だという、お弁当を披露した。【映像】山田花子、夫に作った手料理＆家族ショット2010年にトランペット奏者の福島正紀さん（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダや、ヘルシーで安いという丼ぶり弁当など、様々な手料理を公開している。山田花子「落ち着く味」だという、お弁当