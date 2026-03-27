元乃木坂46で女優の齋藤飛鳥（27）が27日、ソフトバンク―日本ハムの開幕戦（みずほペイペイドーム）の始球式に登板した。背番号310のASUKAと書かれたユニホーム姿で、ソフトバンクCMでおなじみの「お父さん」のぬいぐるみを抱えてマウンドへ。野茂英雄氏をほうふつとさせるような豪快なトルネード投法でワンバウンドで見事に捕手にボールを届けると、ドームは大歓声に包まれた。投球後には「ありがとうございます。みなさん