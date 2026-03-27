デモ飛行が行われたジョビー・アビエーションの「JobyS4」＝2025年9月、大阪市此花区の夢洲政府は27日、空飛ぶクルマの商用運航を2027〜28年から始めるとした。まずは大都市圏の湾岸エリアや一部の地方観光地を巡る遊覧飛行を想定している。30年代には遠隔運航や自動運航を目指すとした。昨年開かれた大阪・関西万博でデモ飛行が披露された次世代技術の実用化が間近に迫っている。27日に開かれた官民協議会でロードマップ（