「選抜高校野球・準々決勝、大阪桐蔭４−３英明」（２７日、甲子園球場）英明は激闘を落とし、春夏通じて初の４強入りはならなかった。大阪桐蔭を上回る８安打を放ったが、逆転負けを喫した。七回に勝ち越しを許したが、直後に大阪桐蔭２番手の川本に対して、先頭の１番池田が安打で出塁すると、続く太田の犠打が大阪桐蔭の失策を誘い無死一、三塁に。３番松本の適時打で同点に追いついた。さらに４番高田の犠打を再び大阪桐