3月27日、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の最終回が放送された。回想録執筆のため、トキ（郄石あかり）は丈（杉田雷麟）にヘブン（トミー・バストウ）と過ごした日々を語る。自分がヘブンの人生を台なしにしたのではないかと悔やんでいたトキだが、次第に、たあいもなくただただ楽しかったさまざまなできごとを思い出す。すると、泣いているトキの手に蚊が止まる。生前、ヘブンは「生まれ変わったら蚊になりたい」と言っ