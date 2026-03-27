Mrs. GREEN APPLEが、7月8日にライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』の映像作品を同時発売することを発表した。それぞれのタイトルが通常盤としてBlu-rayとDVD2枚組でリリースされるほかに、初回限定盤として、MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”がBlu-ray2枚組とD