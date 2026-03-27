BIGMAMAが、4月29日にニューアルバム『MOTHERLAND』を配信リリースすることを発表した。本作は、「音楽で奏でる空想遊園地」をテーマに活動してきた集大成として、絶叫系からPOPでファンタジーなアトラクションまで、各楽曲をテーマパークのアトラクションに見立て制作されたという。スリル、疾走感、多幸感をバイオリンの音色が増幅させ、そしてライブの熱量までを凝縮し、過去最高に“聴く”ことを超えて“体験型アルバム”に仕