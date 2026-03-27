緑仙の新曲「コンパスは透明」が、4月から放送スタートのTVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士(仮)らしいですよ？』番組オープニングテーマに起用されることは既報のとおり。このたび同新曲が4月4日に先行デジタルリリースされることが発表となった。「コンパスは透明」は、風が吹き抜けるような爽やかな歌声と、冒険に踏み出す勇気をくれる素直で前向きな歌詞が魅力的な新曲だ。以下に、「コンパスは透明」に関する