パーソルホールディングスは、パシフィック・リーグ6球団、およびパシフィックリーグマーケティングと、2026年度のパシフィック・リーグタイトルパートナー契約を締結したことを発表した。プロ野球パシフィック・リーグ公式戦タイトルパートナー4期目継続同社はグループビジョン「はたらいて、笑おう。」のもと、パ・リーグに関わるすべての“はたらく人々”を応援してきた。これまでの取り組みを踏まえ、2026年はより多くの人々に