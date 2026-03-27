ソフトバンク株式会社の100%出資会社であるSB C&S株式会社が、AI機能を搭載した新たなオーディオブランド「GLIDiC AI」を立ち上げ、その第1弾の製品として「GLIDiC AI＋u Buds」を発表しました。従来のイヤホンが担ってきた“音を聴く”という役割に加え、“会話を記録し活用する”という新たな価値を提案する製品です。 同社、常務執行役員コンシューマー事業営業統括担当の鈴木淳氏は、「AIが賢い製品ではなく、AIで人が