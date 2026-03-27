2025年はドラマ主題歌などへの抜擢や、数々のフェスに出演するなど、活動のフィールドを大きく広げた高知県出身在住のシンガーソングライター、八生（やよい）。彼女が1stフルアルバム『ハッピーエンドは未配達』を完成させた。2025年にリリースした既発曲6曲に加え、ライブのみで披露していた楽曲などを含む新曲5曲を加えた、まさに名刺代わりとも言える今作は、全曲が2024年前後に制作した楽曲だという。そこには音楽を作るきっ