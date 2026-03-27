さや香・新山が、4月1日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2490号のバックカバーに登場。5ヵ月間にわたる本気ボディメイクで作り上げた「任務遂行型スパイボディ」を披露する。【写真】どうなってんの!?さや香・石井、衝撃の腹巻き姿「anan」の4月1日発売号は、「カラダにいいもの大賞 2026・春！」特集。そのバックカバーを飾るのは、お笑いコンビ・さや香の新山だ。「自ら定めた目標を達成し、史上最高の自分になってananの