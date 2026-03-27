グソクムズが、4月7日22時よりボーカル・たなかえいぞをがDJを務めるレギュラーラジオ番組『Late Drip』が京都α-STATIONにて毎週放送されることを発表した。2025年は初主催となった自主企画＜イイGライダー＞を京都・磔磔にて開催し、4thアルバム『SCRATCH』リリースワンマンツアー初日も京都で行うなど、なにかと京都に縁が深いグソクムズ。そんな縁が繋がり、約1年ぶりのレギュラー番組の放送が決定した。『Late Drip』は、遅い