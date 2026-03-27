「ホロライブ」所属VTuber・戌神ころねさんが、27日までに自身のチャンネルでゲーム『ゼットンの1兆度ホームラン競争』を実況。まさかの“公式”からチャットも届き、ファンがざわついた。【動画】“公式”からのチャットが届いた瞬間（55：23ごろ）本作は、円谷プロダクションが公開した野球ゲームで、プレイヤーはゼットンが放つ火球をバットで打ち返してハイスコアを目指す。また、ミッションをクリアすると怪獣が描かれた