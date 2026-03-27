LAUSBUBが、専門学校「モード学園」2026年度新TVCMソングとして書き下ろした新曲「higher」を4月8日にリリースすることを発表した。本楽曲は、クールなトラックと、耳に残る中毒性の高いリリックは、迷いながらも好きなことへと突き進む人の背中を強く押すような楽曲だという。ジャケットデザインは前作「golden lighter」に続き、これまでのLAUSBUB作品のアートワークやグラフィックデザインを数多く手がけたクリエイター・岡本太