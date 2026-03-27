なにわ男子・道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』より、劇中歌「はるのうた」を使用した特別映像が解禁された。【動画】春人（道枝駿佑）と綾音（生見愛瑠）の“はじまりの歌”「はるのうた」特別映像本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝、ヒロイン